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Головні новини футболу 15 липня: Шахтар здобув чергову перемогу, відомі дати ЧС-2022, нова форма збірної України

07:00 - Читать на русском
Головні новини футболу 15 липня: Шахтар здобув чергову перемогу, відомі дати ЧС-2022, нова форма збірної України
Головні новини футболу 15 липня: Шахтар здобув чергову перемогу, відомі дати ЧС-2022, нова форма збірної України

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 липня.

Україна

Донецький Шахтар напівмолодіжним складом здобув непросту перемогу над Колосом – відео голів та огляд матчу 31-го туру УПЛ.

Тим часом Жуніор Мораєс встановив особистий рекорд результативності. Натомість трансфер Михайліченка в Андерлехт під загрозою – лідер Зорі може зіткнутися з неочікуваними проблемами.

Збірна України презентувала новий комплект форми. Євген Красніков покине Динамо через відсутність впливу у клубі.

Світ

Лондонський Арсенал переміг Ліверпуль у рідних стінах – парад помилок у відеоогляді центрального матчу туру АПЛ.

Натомість Манчестер Сіті на класі переграв Борнмут – Зінченко відіграв кілька хвилин, суперник погіршив шанси на місце в еліті. У Серії А Ювентус не впорався із Сассуоло, Мілан здобув вольову перемогу над Пармою, Наполі втратив очки.

Тим часом ФІФА оприлюднила дати проведення чемпіонату світу 2022 року. Зате УЄФА не дозволить 5 замін у матчах Ліги чемпіонів та Євро-2020.

Українці за кордоном

Євген Шахов забив дебютний гол у Серії А – відео першого м'яча українця за Лечче. Руслан Маліновський як одна з трьох загадок всесвіту – італійські ЗМІ шаленіють від українця, якому підшукали топові клуби.

Дмитро Чигринський отримав травму – АЕК не зумів виграти битву за Лігу чемпіонів. Тим часом Лех із Бутком обіграв Краковію Дитятьєва – ще один українець не вийшов на поле.

blog_ava
Шахтар – Колос: Трубін встановив історичний рекорд "гірників"
06:30
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