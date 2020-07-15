ФІФА оприлюднила дати проведення чемпіонату світу 2022 року

Міжнародна федерація футболу визначилася з термінами чемпіонату світу в Катарі.

Головний турнір планети розпочнеться 21 листопада 2022 року, інформує офіційний сайт ФІФА.

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У матчі-відкритті господарі турніру, Катар, зійдуться з першим суперником своєї групи. Початок гри о 13:00, місце проведення – стадіон Аль-Бейт (вміщує 60 тисяч глядачів) у місті Ель-Хаур.

Натомість фінальний поєдинок Мундіалю відбудеться 18 грудня, о 18:00 (катарський часовий пояс збігається з українським). Учасники вирішального поєдинку зіграють на 80-тисячному Національному стадіоні в Лусаїлі.

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