Маліновський як одна з трьох загадок всесвіту – італійські ЗМІ шаленіють від українця, якому підшукали топові клуби

Sky Sport присвятив нашому хавбеку окремий матеріал за підсумками матчу Аталанта – Брешія. Українця називають "екстра-картою" в руках Гасперіні. "Цифри Маліновського реально лякають. Ми чудово знали про таланта з Шахтаря, хоча мало хто б міг подумати, що він робитиме схожі речі в дебютний італійський сезон. Спочатку Руслан перебував на другому плані у злагодженому механізмі бергамасків, але після гола у ворота Верони – все змінилось. Він більше не зупинявся. Травма Ілічіча відчинила перед ним нові горизонти – українець забиває, забиває, забиває. Подвиг Маліновського тягнеться з 15-го туру. 8 голів і 3 асисти – це вражаючі показники для хлопчини, який раніше не грав у топ-чемпіонатах".

Маліновський шокував Брешію розкішним голом і двома асистами – відео результативних дій українця

Колишній лідер бельгійського Гента виявився справжньою знахідкою для Fantacalcio. "Розпочавши з ролі резервіста, Маліновський перетворився у фундаментального стриженя багатьох фентезі-команд Серії А. Його середній бал невпинно зростає (7,11). Лишень за декілька днів українець компенсував учасникам віртуальної битви 5 жовтих та 1 червону картку. Голи й асисти фактично обнулили попередні втрати. У десяти останніх поєдинках 27-річний хавбек відзначився 5-ма м'ячами і 3-ма результативними передачами, проковтнувши таких зірок як Мілінковіч-Савіч (Лаціо), Міралем П'яніч (Ювентус), Фабіан Руїс (Наполі), Лоренцо Пеллегріні (Рома) або Пйотр Зелінскі (Наполі). Тепер Маліновський потрібен усім".

Atalanta's attack this season in serie A: Josip Ilicic - 20 goals, 5 assists Luis Muriel - 18 goals, 1 assist Duvan Zapata - 17 goals, 5 assists Robin Gosens - 10 goals, 8 assists Mario Pasalic - 9 goals, 7 assists Malinovskiy - 8 goals, 3 assists A. Gómez - 7 goals, 18 assists

La gazzetta dello Sport поставила одному з лідерів збірної України максимально високий бал – 8. "Маліновський забив феноменальний гол і виконав два асисти – абсолютно руйнівний гравець для оборони суперника, тим паче, коли йому дозволяють випускати ракети вбивчою лівою. Черговий хороший трансфер Аталанти, підсилення на рівні Гомеса та Ілічіча, який продовжує набирати форму після травми. Пашаліч, який прекрасно розуміється з учнем Шеви, оформив хет-трик.

Італійський Eurosport також нагородив Руслана вісімкою, стільки ж отримав лише один гравець у складі команди з Бергамо – хорват Пашаліч. "Маліновський провів чудовий матч. Дриблінг, інтуїція, націленість на ворота – все було ідеально. Він підтвердив свій високий клас, забивши напередоні ще й у ворота Ювентуса. Фантастичний спектакль українця, який міг затьмарити хіба що Пашаліч з трьома м'ячами.

Corriere della Sera найбільш креативно описує перфоманс нашого футболіста, хоча й не визнає його MVP матчу. Руслан отримав 7.5 бала, поступившись Пашалічу – 8. "Досі залишається чимало запитань, які вимагають пояснень науки: що викликало великий вибух? Що являє собою темна матерія? Як Маліновський скеровує свої бомби? Його постріл – справжній делікатес для гурманів", – возвеличує українця щоденна міланська газета.

Corriere dello Sport розповідає про шедеври Маліновського та Пашаліча. "Обоє приміряли роль лідерів. "Папу" Гомес, який отримав заслужений відпочинок, із неприхованим захопленням реагував на голи хорвата й українця. Сім перемог у восьми матчах після повернення чемпіонату, друге місце, 93 м’ячі в лізі (на 26 більше, ніж у Ювентуса з Роналду, Дибалою та Ігуаїном). Екстраординарні цифри для команди, яка зараз знає лише одне слово – "перемога". Брешія чинила опір у перші 20 хвилин, після цього матч фактично завершився", – зазначає CdS.

Твіттер традиційно вибухнув красивими епітетами на адресу Маліновського. Зокрема, чимало фанів пророкують, що українець незабаром отримає пропозицію Ювентуса або Інтера. Мовляв, запрошення від італійських грандів – лише питання часу. Фірмовий постріл Руслана обговорюють навіть частіше, ніж хет-трик Пашаліча.

"Маліновський – мій пастор. З ним мені нічого не бракуватиме".

"Маліновський тримає базуку замість ноги, інакше це неможливо пояснити".

Malinovski al posto del piede ci tiene un bazooka se no non si spiega

"Ліва нога Руслана Маліновського – чиста поезія".

"Скажіть хтось Маліновському, нехай трохи охолоне".

"Цікаво, скільки потрібно чекати, щоб Маліновський отримав запрошення від Ювентуса та Інтера".

#AtalantaBrescia how long till Malinovskiy ends up at Juve or Inter?