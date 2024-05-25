Форвард Вільяреала Александер Сьорлот зазнав травми і покинув поле на 15-й хвилині матчу проти Осасуни за рахунку 0:0.

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Це означає, що трофей Пічічі майже гарантовано отримає Артем Довбик. Нападнику Жирони може завадити лише аномальна результативність Джуда Беллінгема (5 голів відставання) або Роберта Лєвандовскі (6 голів), які ще мають один матч в запасі.

Інтрига в боротьбі за звання найкращого бомбардира жила до останнього туру Ла Ліги. Тиждень тому Сьорлот оформив покер у ворота Реала і обганяв Довбика на 2 м'ячі. Вчора українець відповів хет-триком Гранаді, випередивши конкурента на один гол. Сьорлот явно хотів сьогодні забрати Пічічі, але зламався на рівному місці та покинув поле в сльозах.

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