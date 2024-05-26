Футболісти Полісся емоційно чекали на завершення гри Рух – Динамо, від якої залежала путівка у єврокубки.

Полісся перемогло Шахтар (2:0), вперше у своїй історії пробившись до єврокубків. Але для цього треба було, щоб Динамо обіграло Рух – львів'янам було достатньо нічиєї з киянами.

Полісся приголомшило Шахтар двома голами за 2 хвилини і вперше в історії пробилося у єврокубки

Після фінального свистка в Житомирі гравці Полісся полізли до своїх телефонів, аби додивлятись кінцівку паралельної гри. Не обійшлось і без нецензурної лайки, яку можна почути на відео, зокрема і "Що там, бл**ь?!" від когось із гравців чи тренерів.

Нагадаємо, що Полісся посіло п'яте місце в УПЛ, набравши 50 очок. Рух з 49 балами залишився шостим, не потрапивши в зону єврокубків.

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