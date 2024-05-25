Баски офіційно оголосили про продовження контракту з основним голкіпером Унаї Сімоном. Угода розрахована до 2029 року.

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Сімона вже кілька років пов'язують з топ-клубами, але він не збирається покидати Атлетік. "Я б хотів бути найкращим воротарем у світі, але залишатися частиною цього клубу. Це щось дуже амбітне, хоча дехто вважає мене божевільним. Ми знаємо, як складно завойовувати тут титули, але це щось чудове та унікальне. Воно варте набагато більшого, ніж завоювання різних титулів з іншими клубами", – типова філософія вихованця Атлетіка.

У нинішньому сезоні 26-річний Сімон провів 35 матчів, пропустив 33 м'ячі, оформив 17 "кліншитів" і став володарем Кубка Іспанії, хоча в цьому турнірі він був запасним. Представник Атлетіка конкурує з Андрієм Луніним за потрапляння в збірну сезону Ла Ліги. Часом Сімон вдається до хитрощів, щоб покращити свою статистику.

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