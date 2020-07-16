Главные новости футбола 15 июля: Шахтер одержал очередную победу, известны даты ЧМ-2022, новая форма сборной Украины

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 июля.

Украина

Донецкий Шахтер полумолодежным составом одержал непростую победу над Колосом – видео голов и обзор матча 31-го тура УПЛ.

Между тем Жуниор Мораес установил личный рекорд результативности. В свою очередь трансфер Михайличенко в Андерлехт под угрозой – лидер Зари может столкнуться с неожиданными проблемами.

Сборная Украины представила новый комплект формы. Евгений Красников покинет Динамо из-за отсутствия влияния в клубе.

Мир

Лондонский Арсенал победил Ливерпуль в родных стенах – парад ошибок в видеообзоре центрального матча тура АПЛ.

Зато Манчестер Сити на классе переиграл Борнмут – Зинченко сыграл несколько минут, соперник ухудшил шансы на место в элите. В Серии А Ювентус не справился с Сассуоло, Милан одержал волевую победу над Пармой, Наполи потерял очки.

Между тем ФИФА обнародовала даты проведения чемпионата мира 2022 года. Зато УЕФА не позволит 5 замен в матчах Лиги чемпионов и Евро-2020.

Украинцы за рубежом

Евгений Шахов забил дебютный гол в Серии А – видео первого мяча украинца за Лечче. Руслан Малиновский как одна из трех загадок вселенной – итальянские СМИ без ума от украинца, которому подыскали топовые клубы.

Дмитрий Чигринский получил травму – АЕК не сумел выиграть битву за Лигу чемпионов. Между тем Лех с Бутко обыграл Краковию Дитятьева – еще один украинец не вышел на поле.