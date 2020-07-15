Нападник Шахтаря і збірної України відзначився голом у поєдинку 31-го туру Прем'єр-ліги проти Колоса та встановив особисте досягнення.

Жуніор Мораєс вийшов на заміну та записав до свого активу забитий гол на 90+4 хвилині матчу Шахтар – Колос. Це 20-й гол форварда "гірників" в поточному сезоні УПЛ.

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Таким чином, Мораєс встановив особистий рекорд результативності в Україні. Раніше 33-річний уродженець Бразилії забивав максимум 19 голів в рамках одного чемпіонату. Це траплялося двічі – в сезоні 2013/14 у складі Металурга Д та 2018/19 вже у футболці Шахтаря.

Наразі саме форвард Шахтаря впевнено очолює перегони бомбардирів чемпіонату України 2019/20. У нападника Десни Олександра Філіппова 16 влучних ударів.

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