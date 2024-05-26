Керівництво "кулес" вирішило звільнити 44-річного фахівця після завершення сезону. Хаві за свій відхід мав отримати близько 20 мільйонів євро, щоб дуже вдарило по фінансовому становищу Барселони, яке й так перебуває у важкому стані.

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"Чи буду я відмовлятися від компенсації? Я вже відповідав на це запитання раніше і завжди тримаю своє слово", – цитує наставника "кулес" Фабріціо Романо.

Раніше Хаві говорив про намір відмовитися від грошей, які він мав отримати від Барселони. Нагадаємо, що іспанця на тренерській лаві має замінити Гансі Флік.

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