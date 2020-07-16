Арсенал у рідних стінах переміг Ліверпуль – Аліссон та ван Дейк подарували "канонірам" два голи

Центральний матч 36-го туру АПЛ між Арсеналом і Ліверпулем завершився несподіваною поразкою чемпіона.

Ліверпулю вже давно нічого від цього чемпіонату не потрібно, а от Арсенал в разі перемоги над мерсисайдцями наблизився б до сьомої сходинки на відстань двох очок – хоча конкуренти мали шанс потіснити "канонірів" у цьому ж турі. Ну, тоді хоча б вдалося реабілітуватися за поразку Тоттенхему в дербі та за нічию з Лестером. Словом, лондонці були вмотивовані.

Парад помилок у відеоогляді матчу Арсенал – Ліверпуль – 2:1

Ліверпуль з перших хвилин накрив "гуннерів" високим пресингом, практично не випускаючи за центр поля – втім, моментів біля воріт господарів не виникало. На допомогу атаці чемпіона прийшов голкіпер Мартінес, який на 12-й хвилині примудрився вибити м'яч прямо в Фірміно, який вистрибнув перед ним. М'яч зрикошетив від Боббі й влучив у стійку, однак довго без гола підопічні Юргена Клоппа не бігали. Вже на 20-й хвилині Робертсон вибив винос Мартінеса на Фірміно й одразу відкрився під його передачу по флангу, після чого прострілив у центр штрафного – Мане замкнув у дотик. 0:1.

Здавалося, що зараз Ліверпуль побіжить добивати пораненого звіра, але не все сталося, як гадалося. Вже на 21-й хвилині Арсенал налякав мерсисайдців вриванням Нельсона на правий край штрафного з прострілом під удар Ляказетта, який в останній момент вибили захисники (щоправда, там був офсайд). Ван Дейк відповів ударом головою в руки Мартінесу, після чого гра заспокоїлася. Гості тримали ініціативу, але особливо ситуацію не загострювали. За це прийшла розплата на 32-й хвилині: Нельсон підтиснув ван Дейка перед карним майданчиком і вибив м'яч з-під його ніг на Ляказетта, а той обійшов Аліссона й пробив у порожні ворота – 1:1!

Ліверпуль продовжував тримати ініціативу й створив кілька перспективних моментів. Зокрема, на 36-й хвилині Мане хитнув захисника й подав точно на Салаха, але той трішечки не дотягнувся до м'яча; на 39-й Садьо пробив головою сам (над поперечиною), а постріл Салаха з меж штрафного на 42-й заблокував Тірні. Покарання за марнотратство було несподіваним: на 44-й хвилині Аліссон помилився з виносом, а м'яч перехопив Ляказетт, який одразу ж викотив передачу на Нельсона – Рейс же з близької дистанції розстріляв лівий нижній кут. 2:1. Саме з цим рахунком команди й пішли на перерву.

Перша половина другого тайму пройшла за відчутної переваги Ліверпуля. Вперше гості могли зрівняти на 50-й хвилині, коли Трент спіймав навіс з лівого флангу й потужно вистрілив зльоту. Від гола "канонірів" врятував Салах, який опинився на траекторії польоту м'яча. Єгиптянин спробував виправитись на 54-й, отримавши проникний пас від Трента, на паузі всадивши Давіда Луїса на землю й пробивши з місця під поперечину – Мартінес у прекрасному стрибку парирував. Після цього пройшла низка замін: Мікель Артета зняв з гри Нельсона, Ляказетта й Торрейру, кинувши у бій Обамеянга, Віллока й Себальойса, а Юрген Клопп випустив Мінаміно й Кейта.

Заміни ніяк не допомогли Арсеналу, а от Ліверпуль посилив тиск. З 60-ї по 70-ту хвилини мерсисайдці контролювали м'яч 90% ігрового часу, але моментів було всього два – Мінаміно бахнув повз лівий нижній кут, а Салах з подачі Мане легенько пробив в руки Мартінесу. Далі ж гра несподівано зупинилася. Гості все так же володіли м'ячем і намагалися стріляти по воротах, але захисники лондонців все накривали. За п'ять хвилин до завершення основного часу статистика ударів тішила цифрами 2:21 на користь Ліверпуля, але навряд чи хтось згадав би бодай один з них після після 63-ї хвилини.

Останні спроби Ліверпуля врятувати гру змарнували Мане, Кейта та Трент. Перший отримав вертикальну передачу від Робертсона, увірвався в штрафний і потужно пробив повз ближній кут, другий вистрілив з дистанції точно в руки голкіперу, а третій вже у компенсований час метрів з 25-ти засадив під самісіньку праву стійку – Мартінес врятував Арсенал! Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "канонірів".

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