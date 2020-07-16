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Арсенал у рідних стінах переміг Ліверпуль – Аліссон та ван Дейк подарували "канонірам" два голи

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Арсенал у рідних стінах переміг Ліверпуль – Аліссон та ван Дейк подарували "канонірам" два голи
Арсенал – Ліверпуль: звіт матчу АПЛ

Центральний матч 36-го туру АПЛ між Арсеналом і Ліверпулем завершився несподіваною поразкою чемпіона.

32’ Александр Ляказетт
44’ Рейс Нелсон
 
Садьйо Мане 20’
20’ Садьйо Мане
32’ Александр Ляказетт
44’ Рейс Нелсон

Ліверпулю вже давно нічого від цього чемпіонату не потрібно, а от Арсенал в разі перемоги над мерсисайдцями наблизився б до сьомої сходинки на відстань двох очок – хоча конкуренти мали шанс потіснити "канонірів" у цьому ж турі. Ну, тоді хоча б вдалося реабілітуватися за поразку Тоттенхему в дербі та за нічию з Лестером. Словом, лондонці були вмотивовані.

Парад помилок у відеоогляді матчу Арсенал – Ліверпуль – 2:1

Ліверпуль з перших хвилин накрив "гуннерів" високим пресингом, практично не випускаючи за центр поля – втім, моментів біля воріт господарів не виникало. На допомогу атаці чемпіона прийшов голкіпер Мартінес, який на 12-й хвилині примудрився вибити м'яч прямо в Фірміно, який вистрибнув перед ним. М'яч зрикошетив від Боббі й влучив у стійку, однак довго без гола підопічні Юргена Клоппа не бігали. Вже на 20-й хвилині Робертсон вибив винос Мартінеса на Фірміно й одразу відкрився під його передачу по флангу, після чого прострілив у центр штрафного – Мане замкнув у дотик. 0:1.

Здавалося, що зараз Ліверпуль побіжить добивати пораненого звіра, але не все сталося, як гадалося. Вже на 21-й хвилині Арсенал налякав мерсисайдців вриванням Нельсона на правий край штрафного з прострілом під удар Ляказетта, який в останній момент вибили захисники (щоправда, там був офсайд). Ван Дейк відповів ударом головою в руки Мартінесу, після чого гра заспокоїлася. Гості тримали ініціативу, але особливо ситуацію не загострювали. За це прийшла розплата на 32-й хвилині: Нельсон підтиснув ван Дейка перед карним майданчиком і вибив м'яч з-під його ніг на Ляказетта, а той обійшов Аліссона й пробив у порожні ворота – 1:1!

Ліверпуль продовжував тримати ініціативу й створив кілька перспективних моментів. Зокрема, на 36-й хвилині Мане хитнув захисника й подав точно на Салаха, але той трішечки не дотягнувся до м'яча; на 39-й Садьо пробив головою сам (над поперечиною), а постріл Салаха з меж штрафного на 42-й заблокував Тірні. Покарання за марнотратство було несподіваним: на 44-й хвилині Аліссон помилився з виносом, а м'яч перехопив Ляказетт, який одразу ж викотив передачу на Нельсона – Рейс же з близької дистанції розстріляв лівий нижній кут. 2:1. Саме з цим рахунком команди й пішли на перерву.

Перша половина другого тайму пройшла за відчутної переваги Ліверпуля. Вперше гості могли зрівняти на 50-й хвилині, коли Трент спіймав навіс з лівого флангу й потужно вистрілив зльоту. Від гола "канонірів" врятував Салах, який опинився на траекторії польоту м'яча. Єгиптянин спробував виправитись на 54-й, отримавши проникний пас від Трента, на паузі всадивши Давіда Луїса на землю й пробивши з місця під поперечину – Мартінес у прекрасному стрибку парирував. Після цього пройшла низка замін: Мікель Артета зняв з гри Нельсона, Ляказетта й Торрейру, кинувши у бій Обамеянга, Віллока й Себальойса, а Юрген Клопп випустив Мінаміно й Кейта.

Заміни ніяк не допомогли Арсеналу, а от Ліверпуль посилив тиск. З 60-ї по 70-ту хвилини мерсисайдці контролювали м'яч 90% ігрового часу, але моментів було всього два – Мінаміно бахнув повз лівий нижній кут, а Салах з подачі Мане легенько пробив в руки Мартінесу. Далі ж гра несподівано зупинилася. Гості все так же володіли м'ячем і намагалися стріляти по воротах, але захисники лондонців все накривали. За п'ять хвилин до завершення основного часу статистика ударів тішила цифрами 2:21 на користь Ліверпуля, але навряд чи хтось згадав би бодай один з них після після 63-ї хвилини.

Останні спроби Ліверпуля врятувати гру змарнували Мане, Кейта та Трент. Перший отримав вертикальну передачу від Робертсона, увірвався в штрафний і потужно пробив повз ближній кут, другий вистрілив з дистанції точно в руки голкіперу, а третій вже у компенсований час метрів з 25-ти засадив під самісіньку праву стійку – Мартінес врятував Арсенал! Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "канонірів".

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