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Шахтар – Колос – 2:0 – відео голів та огляд матчу

22:15 - Читать на русском
Шахтар – Колос – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Колос – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Шахтар переміг Колос у 31 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Колос на "Футбол 24".

50’ Маркос Робсон Сіпріано
90+4’ Жуніор Мораєс
 
50’ Маркос Робсон Сіпріано
90+4’ Жуніор Мораєс

Перший тайм пройшов без голів, а от на початку другого Сіпріано відзначився дебютним голом у складі Шахтаря після передачі Маркоса Антоніо. Другий м'яч "гірники" забили під завісу зустрічі, Марлос передачею з флангу вивів Мораєса віч-на-віч з воротарем, і той поставив крапку в матчі, встановивши власний рекорд результативності.

Шахтар напівмолодіжним складом здобув непросту перемогу над Колосом

Таким чином, Шахтар набрав 81 очко попри відсутність турнірної мотивації ("гірники" оформили чемпіонство ще 4 тури тому), а Колос з 29 пунктами залишається останнім у чемпіонській групі УПЛ.

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Шахтар - Колос Шахтар Шахтар Відеоновини Колос Колос
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