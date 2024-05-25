Артем Довбик дуже хотів зачепитися за шанс стати найкращим бомбардиром Ла Ліги.

Кумедний епізод трапився на 16-й хвилині матчу проти Гранади, коли рахунок ще був 0:0.

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Жирона заробила штрафний. Зазвичай Довбик не претендує на ці стандарти, але цього разу підійшов "скласти конкуренцію" Циганкову та Алейшу.

Дебати хутко припинив 34-річний Дейлі Блінд, який порадив Артему йти у карний майданчик і чатувати на потенційний відскок.

Зрештою, штрафний виконав Циганков, але над воротами. Довбик не полінувався подати м'яч кіперу Гранади, щоб не гаяти час.

Зусилля українця не минули даремно – хет-трик у перемозі 7:0. Довбик завершив чемпіонат з 24 голами і сьогодні має уважно дивитись матч Осасуна – Вільяреал. Форвард "Жовтої субмарини" Александер Сьорлот наразі відстає від Артема на один м'яч.

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