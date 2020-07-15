Чигринський отримав травму – АЕК не зумів виграти битву за Лігу чемпіонів

У 35-му турі першості Греції АЕК та ПАОК не виявили сильнішого (0:0). Команда Дмитра Чигринського не змогла обіграти головного конкурента за місце в Лізі чемпіонів.

Чемпіонат Греції, 35 тур

АЕК – ПАОК – 0:0

У протистоянні з ПАОКом столичну команду влаштовувала лише перемога. Втім, обидві команди так і не спромоглися змінити рахунок на табло. 0:0 – підсумок битви за друге місце. ПАОК зберіг триочковий відрив від АЕКа за тур до фінішу чемпіонату Греції.

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Дмитро Чигринський розпочав гру в стартовому складі АЕКа, але на початку другого тайму отримав пошкодження та змушений був залишити поле.

В заключному турі команда Чигринського зіграє з Олімпіакосом, який достроково став чемпіоном Греції. Для путівки в ЛЧ АЕКу потрібно вигравати та сподіватися на поразку ПАОКа від Аріса. Для другого місця команді з Салонік достатньо зіграти навіть унічию.

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