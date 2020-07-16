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Парад помилок у відеоогляді матчу Арсенал – Ліверпуль – 2:1

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Парад помилок у відеоогляді матчу Арсенал – Ліверпуль – 2:1
Арсенал – Ліверпуль – відео голів та огляд матчу 15 липня 2020

Арсенал здолав Ліверпуль у рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів і огляд матчу Арсенал – Ліверпуль на "Футбол 24".

32’ Александр Ляказетт
44’ Рейс Нелсон
 
Садьйо Мане 20’
20’ Садьйо Мане
32’ Александр Ляказетт
44’ Рейс Нелсон

Ліверпуль відкрив рахунок на 20-й хвилині завдяки голу Садьйо Мане. Сенегалець у падінні замкнув простріл Фірміно. Втім, Арсенал доволі швидко відігрався – ван Дейк помилився, Нелсон віддав на Ляказетта, а той спокійно розібрався з Аліссоном.

Арсенал у рідних стінах переміг Ліверпуль – Аліссон та ван Дейк подарували "канонірам" два голи

Згодом Ліверпуль привіз у власні ворота ще один м'яч. Аліссон та Робертсон не розібралися в епізоді, який завершився влучним ударом все того ж Нелсона. Другий тайм забитих м'ячів не подарував. 2:1 – доволі несподівана перемога "канонірів".

Ліверпуль ще раніше став чемпіоном, а от Арсенал після 36-ти турів лише дев'ятий без жодних шансів на топ-4.

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Відеоновини Англія Ліверпуль Ліверпуль Арсенал Арсенал Арсенал - Ліверпуль
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