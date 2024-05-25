Матч Рух – Динамо відбудеться сьогодні, 25 травня, на стадіоні Арена Львів. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна у додатку на Setanta Sports, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV. Поєдинок розсудить Дмитро Панчишин.

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Динамо вже нічого робити у поточному сезоні. Навіть клубна пресслужба протягом останнього тижня приділяла основну увагу команді U-19. Юнаки виграли золото в своєму віці, а от основа завершила цей сезон із срібними медалями – що не так і погано, враховуючи якість футболу й півтора десятка матчів без поразок. Тепер футболісти повинні берегти себе до Євро-2024.

У поєдинку з Кривбасом тренерський штаб спробував поекспериментувати з тактикою, а не зі складом. Олександр Шовковський провів перший тайм у схемі з трійкою центрбеків – ідея виглядала цікаво на рівні теорії, однак провалилась на практиці. Що і говорити, коли за наявності трьох ЦЗ "біло-сині" пропустили гол із подачі. Вже по перерві колектив повернувся до базових налаштувань, подарувавши рідним фанам заслужену перемогу (3:1).

Цікаво, який склад виставить Олександр Шовковський зараз і чи будуть нові експерименти. У будь-якому випадку, резервісти отримають певну кількість хвилин – що дуже добре для Руха. Львів'янам сьогодні треба чіплятись за очки.

Руху потрібно набрати не менше за Полісся, щоб вийти до Ліги конференцій. Житомиряни зустрінуться з Шахтарем, тож шанси хороші – конкуренту потрібна тільки перемога при поразці львів'ян. Якщо зіграти внічию з Динамо, то можна відкорковувати шампанське, але чи вдасться?

Підопічні Віталія Пономарьова навесні виглядають нестабільно. Наймолодша команда УПЛ в останніх шести турах відбирала очки у Кривбаса, а також перемагала Чорноморець і Верес – але допускала нічиї з Минаєм, Оболонню та Олександрією. Характер матчів при цьому був різним, часто проходячи в режимі гойдалок.

Словом, Рух може здивувати, не здивувати або провалитись. Як карта ляже. Цим він зараз і цікавий.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сапуга, Климчук – Пономаренко (застуда)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Динамо

Рух: Ледвій – Сич, Слюбик, Дідик, Роман – Підгурський – Квасниця, Таллес, Пастух, Плюмен – Федор

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак – Бражко – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Динамо фаворитом матчу. На перемогу підопічних Олександра Шовковського дають 2.10, а на тріумф Руха – 3.55. Нічия була оцінена коефіцієнтом 3.65.

Фахівці не визначились з ймовірною результативністю. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.99, аналогічний тотал менше – 1.91. Гол Іллі Квасниці помножить вашу ставку на 3.50, а Владислава Ваната – на 2.10.