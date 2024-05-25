Вже сьогодні настане розв'язка у бомбардирських перегонах Ла Ліги. На заповітну нагороду вперше в історії претендує українець.

Напередодні Жирона у завершальному матчі розтрощила Гранаду (7:0), поставивши масну крапку в історичному для команди сезоні. Хет-триком у матчі відзначився Артем Довбик, що дозволило йому на один гол випередити форварда Вільяреала Александера Сьорлота.

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Однак "жовта субмарина" свій останній поєдинок проведе сьогодні, 25 травня, проти немотивованої Осасуни і норвежець може поповнити гольовий баланс (примарні шанси залишаються також у Джуда Беллінгема і Роберта Лєвандовскі, яким, аби наздогнати Довбика, треба забивати 5 і 6 голів відповідно).

Іспанське видання Marca, яке є засновником "трофею Пічічі", пояснило, хто отримає нагороду, якщо найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги буде не один футболіст.

Тож, якщо два або більше гравців заб'ють однакову кількість голів та одночасно стануть найкращими бомбардирами, то вони розділять нагороду – кожен з них отримає приз. Один переможець за допомогою додаткових показників (кількість асистів, кількість зіграних матчів, кількість голів з пенальті тощо) не визначається.

Нагадаємо, поєдинок між Осасуною та Вільяреалом стартує о 15:00.

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