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Шахов забив дебютний гол у Серії А – відео першого м'яча українця за Лечче

00:52 - Читать на русском
Шахов забив дебютний гол у Серії А – відео першого м'яча українця за Лечче
Євген Шахов забив дебютний гол в чемпіонаті Італії / Getty Images

Півзахисник Лечче Євген Шахов відзначився першим голом у чемпіонаті Італії 2019/20. Це трапилося у поєдинку 33-го туру проти Фіорентини.

88’ Євген Шахов
 
Федеріко К'єза 6’
Рашид Геззаль 38’
Патрік Кутроне 40’
6’ Федеріко К'єза
38’ Рашид Геззаль
40’ Патрік Кутроне
88’ Євген Шахов

Євген Шахов вийшов на заміну на 71-й хвилині матчу Лечче – Фіорентина. На 88-й хвилині український півзахисник записав до свого активу перший гол за свою команду в офіційному матчі.

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29-річний хавбек ударом з меж штрафного замкнув простріл з лівого флангу. Щоправда, на той момент Лечче вже поступався 0:3, тому гол українця став лише слабкою втіхою для його команди, яка й надалі перебуває в зоні вильоту.

Загалом Шахов провів 21 матч в чемпіонаті Італії. Раніше в його активі було лише 3 асисти.

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