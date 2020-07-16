Шахов забив дебютний гол у Серії А – відео першого м'яча українця за Лечче

Півзахисник Лечче Євген Шахов відзначився першим голом у чемпіонаті Італії 2019/20. Це трапилося у поєдинку 33-го туру проти Фіорентини.

Євген Шахов вийшов на заміну на 71-й хвилині матчу Лечче – Фіорентина. На 88-й хвилині український півзахисник записав до свого активу перший гол за свою команду в офіційному матчі.

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29-річний хавбек ударом з меж штрафного замкнув простріл з лівого флангу. Щоправда, на той момент Лечче вже поступався 0:3, тому гол українця став лише слабкою втіхою для його команди, яка й надалі перебуває в зоні вильоту.

Загалом Шахов провів 21 матч в чемпіонаті Італії. Раніше в його активі було лише 3 асисти.

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