Красніков покине Динамо через відсутність впливу у клубі, – ЗМІ

Віце-президент "біло-синіх" Євген Красніков вже незабаром змінить місце роботи.

Віце-президент Динамо Євген Красніков після закінчення сезону покине київський клуб, повідомляє видання 1927.kiev.ua.

Красніков анонсував розмову з Суркісом щодо свого майбутнього в Динамо – функціонер заснував у Харкові новий клуб

Окрім того, сама посада віце-президента буде анульована. Ймовірний відхід Краснікова пов'язаний з тим, що його робота не знайшла відгуку в системі Динамо – очільник не мав особливого впливу у клубних справах.

Раніше Красніков вже анонсував свою майбутню розмову з Ігорем Суркісом – на ній будуть узгоджені всі формальності з приводу завершення співпраці.

Нагадаємо, раніше у Харкові було створено новий футбольний клуб Метал, кінцевим бенефіціаром якого став саме Євген Красніков. Функціонер заявив, що Метал створювався, перш за все, для розвитку дитячого футболу в регіоні.

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