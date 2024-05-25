Ліга чемпіонів серед жінок, фінал

Барселона – Ліон – 2:0

Гол: Бонматі, 63, Путеляс, 90+5

Барселона – можливо, найсильніша жіноча команда світу на цю мить. Вона вчетверте поспіль вийшла у фінал Ліги чемпіонів, вп'яте за останні шість років. Але це не рекорд. Краща серія була у Ліона. До сьогоднішнього дня ці команди двічі зустрічалися у вирішальному матчі, і двічі перемагали француженки.

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Чергову серію цього двобою прийшли подивитися 50 827 глядачів. Це новий рекорд для фіналів жіночої Ліги чемпіонів. Можливо, вони очікували видовища, адже у попередніх шести фіналах було щонайменше по чотири голи. Втім, сьогодні команди зіграли класику вирішальних матчів, коли страх помилки переважав бажання забивати.

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Барселона краще провела перший тайм, контролювала територію, але моментів було небагато. Параллуело і Хансе не змогли як слід розпорядитися своїми шансами. Ліон нічого не міг запропонувати у позиційній грі, але гостро розігрував стандарти. Одного разу Люсі Бронз ледь не забила у свої ворота, намагаюсь вибити м'яч. Іншого разу височенна Венді Ренар не змогла точно замкнути подачу.

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Таким матч був понад годину, коли Бонматі продемонструвала, за що отримала "Золотий м'яч". Айтана отримала м'яч у напівфланзі, прорвалася у штрафний і пробила із гострого кута. Рикошет від захисниці виявився фатальним для голкіперки Ліона. Через кілька хвилин Барса могла закривати поєдинок. Хансен зовсім трішки не встигла, щоб замкнути з лінії воротарського.

Ліону потрібно було відіграватися, і він кинув на це всі сили. Футбол став більш динамічним, без центра поля. Щоправда, моментів француженки створювали небагато. Найкращий був у Хегерберг, яка не змогла пробити точно після подачі з флангу. Розплата за таке марнотратство була болісною. Клавдія Піна та Алексія Путельяс (екс-володарка "Золотого м'яча") розібралися із захистом, і Путельяс поставила крапку. Барселона вдруге поспіль виграла Лігу чемпіонів, хоч трохи помстившись Ліону за дві попередні поразки у фіналах.