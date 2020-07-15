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УЄФА не дозволить 5 замін у матчах Ліги чемпіонів та Євро-2020, – The Times

22:26 - Читать на русском
УЄФА не дозволить 5 замін у матчах Ліги чемпіонів та Євро-2020, – The Times
У Лізі чемпіонів буде 3 заміни / Getty Images

Керівний орган європейського футболу не збирається йти на поступки клубам навіть після рекомендацій ФІФА.

У матчах Ліги чемпіонів 2020/21 тренери матимуть право лише на 3 заміни. Після рекомендацій ФІФА щодо права на 5 кадрових змін протягом поєдинку УЄФА не планує дозволяти дане нововведення у найпрестижнішому клубному турнірі Європи, стверджує The Times.

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В УЄФА вважають, що право на 5 замін дасть перевагу топ-клубам, у яких апріорі ширша лава запасних та більше можливостей для підсилення гри.

Аналогічне рішення стосуватиметься і чемпіонату Європи-2020. Таким чином, Андрій Шевченко зможе провести лише 3 заміни в матчах турніру, який пройде влітку наступного року.

Нагадаємо, у травні ФІФА дозволила тренерам всіх команд проводити по 5 замін протягом поєдинку. Це нововведення було прийнято через поширення COVID-19 з метою мінімізувати ризик травм для футболістів.

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Теги
Ліга чемпіонів УЄФА Футбольні правила Євро-2020
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