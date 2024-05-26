ПСЖ переграв Ліон (2:1) у фіналі Кубка Франції сезону 2023/24. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Франції, фінал

Ліон – ПСЖ – 1:2

Голи: О'брайєн, 55 – Дембеле, 23, Руїс, 34

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Через підготовку до Олімпіади фінал Кубка Франції перенесли зі Стад де Франс на арену П'єр Моруа в Ліллі. ПСЖ – рекордсмен за кількістю перемог на турнірі. Парижани 14 разів здобували Кубок Франції, але два останні роки не могли пробитися у фінал. Ліон востаннє вигравав національний кубок 12 років тому.

ПСЖ розпочав матч доволі активно і притисну "ткачів" до своїх воріт. За перші кілька хвилин команда Луїса Енріке створила декілька небезпечних моментів. На 23 хвилині позиційна атака парижан принесла гол. Нуно Мендеш навісив на дальню стійку, де захисники Ліона залишили без нагляду Усмана Дембеле. Вінгер головою переправив м'яч у ворота. Тиск ПСЖ не згасав, а рідкісні атаки "ткачів" нічим не закінчувалися. Другий гол прийшов після подачі від Дембеле з правого флангу на Фабіана Руїса, який з другої спроби відправив м'яч у сітку з поміж ніг Перрі.

По перерві малюнок гри не змінився – ПСЖ домінував у володінні, створював моменти. Утім, Ліону вдалося відіграти один гол. О'брайєн класно замкнув подачу з кутового від Шеркі. Захисник став другим ірландцем в історії Кубка Франції, який забивав у фіналі.

Jake O'Brien devient le 2e buteur irlandais en finale de @coupedefrance après Bernard Williams avec Sochaux contre Strasbourg le 9 mai 1937. #OLPSG — Stats Foot (@Statsdufoot) May 25, 2024

Після забитого м'яча "ткачі" стали діяти трішки агресивніше та частіше пресингували, що не вдавалося в першому таймі. Але ПСЖ швидко відновили контроль над грою. До фінального свистка рахунок на табло не змінився. Столичний клуб здобув свій 15-й Кубок Франції.

Луїс Енріке, який влітку очолив парижан, взяв з командою три трофеї. Іспанець виграв Суперкубок Франції, титул чемпіона Ліги 1 і Кубок Франції. Для Кіліана Мбаппе цей матч став останнім у футболці парижан.

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