Драговіч перебереться до віденської Аустрії майбутнього літа, повідомляє Sportal. Гра проти Чукарічкі стане останньою для Александара у складі Црвени Звезди.

Драговіч став чемпіоном Сербії, а Динамо отримало першого потенційного суперника у кваліфікації ЛЧ

Колишній захисник Динамо вже попрощався із чемпіоном Сербії, кольори якого захищав протягом останніх трьох років. "Дякую Црвені Звезді за виняткову пропозицію і за все, що вона мені дала. Мені дуже важко, але я ухвалив рішення разом із родиною повернутися до Австрії".

До слова, Драговіч у цьому сезоні зіграв у 39 матчах за Црвену Звезду, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти. З 2013-го по 2016-й роки центрбек захищав кольори київського Динамо – 109 поєдинків, 2 голи та 2 асисти. А в Аустрії Драговіч робив свої перші кроки у футболі з 2005-го по 2011-й роки.

Неверкузен-2002: двійник Гусіна, партнер Шеви пережив драму, дует кілерів зробив боляче Лобановському – де вони зараз?