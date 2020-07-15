Шахтар напівмолодіжним складом здобув непросту перемогу над Колосом

Молодь Шахтаря у прем'єрному матч 31-го туру УПЛ проти Колоса не вразила, але хороша взаємодія бразильців допомогла "гірникам" відсвяткувати непросту перемогу.

Шахтар і Колос не мають жодних турнірних завдань – "гірники" давно відсвяткували чемпіонство й готуються до матчу проти Вольфсбурга, а ковалівці міцно засіли на шостій позиції в очікуванні на плей-офф за єврокубки. Здавалося, що на очну зустріч цих команд Луїш Каштру традиційно для останніх турів ослабить склад "помаранчево-чорних", але не зробить його зовсім резервним. Втім, не все сталося, як гадалося: із лідерів у старті з'явилися тільки Тайсон та Маркос Антоніо – натомість, з перших хвилин починали Сікан, Мудрик, Вакула, Піхальонок. Руслан Костишин також провів серйозну ротацію, випустивши найближчий запас на більшість позицій.

Шахтар – Колос: "гірники" обрали сенсаційного капітана на матч

Перша половина першого тайму була за "гірниками". Команда Луїша Каштру швидко захопила контроль над м'ячем і вже на 4-й хвилині створила дебютний момент – це Тайсон передачею по лівому напівфлангу запустив у прохід Сікана, а той увірвався на край штрафного і... затягнув з ударом, вже з гострого кута просто ткнувши його куди-небуль. На 9-й Тайсон і Данило знову опинилися в центрі уваги: перший розрізав оборону, а другий з правого краю вистрілив повз ближню стійку. Ще за три хвилини увімкнувся Мудрик, який пройшов по флангу й викотив пас Майкону на лінію – захисники вибили м'яч на Вакулу, який без підготовки пробив кудись в бік від воріт. Найкращий же момент на 19-й хвилині змарнував Антоніо, з передачі Тайсона вирвавшись віч-на-віч з Кучеренком, але не перегравши його в ближньому бою! Після цього Хочолава замкнув подачу з кутового – точно в руки голкіперу.

Це був останній небезпечний момент Шахтаря з гри. В другій половині першого тайму донеччани принишкли, а Колос, який не мав жодного удару по воротах, почав набирати оберти. Так, на 25-й хвилині гості заробили стандарт: Парамонов поцілив у стінку, у Костишина на добиванні м'яч зрізався, але все завершилось дальнім пострілом Морозка у лівий нижній кут з пасу Смирного – поруч зі стійкою! На 33-й Бондаренко замикав навіс Єфремова ударом вище воріт, а ще за три хвилини Костишин пробивав головою з лінії воротарського – в останню мить спробу заблокував Сіпріано. На 43-й же Денис вистрілив метрів з 20-ти, але в нього поїхала нога, внаслідок чого м'яч полетів у руки Трубіну. Шахтар за весь цей час мав лише удар Майкона зі штрафного над каркасом.

На перерву команди пішли за нулів на табло, однак вже за чотири хвилини після поновлення гри донеччани відкрили рахунок – це Антоніо розігнав контратаку через центр і викотив передачу на лівий край штрафного, а Сіпріано у дотик замкнув в ближній кут! Здавалося, що зараз почнеться погром, але Колос не збирався здаватись. Так, на 54-й хвилині голом після подачі зі штрафного мг відзначитись Бондаренко (пробив поруч з ближньою стійкою), на 55-й із середньої дистанції потужно вистрілив Морозко (Трубін врятував), а на 56-й Смирний з меж карного майданчика пробив повз ворота. Покарати за марнотратство могли Сікан і Мудрик, однак Данило запоров вихід віч-на-віч, навіть не пробивши після обіграшу Кучеренка, а Михайло запоров хорошу атаку з проникним пасом Тайсона зайвою передачею назад.

Луїш Каштру був ситий цим перформансом. На 64-й хвилині він зняв з гри Сікана, Мудрика, Піхальонка й Майкона, кинувши у бій Марлоса, Соломона, Мораєса та Алана Патріка. Шахтар моментально захопив ініціативу й залишив Колос без м'яча, хоча Руслан Костишин практично одразу відповів виходом двох своїх лідерів – на полі замість Задої та Костишина з'явились Богданов і Оріховський. Щоправда, потім він випустив ще й 17-річного Сенька, а "гірники", попри тотальну перевагу в контролі, перестали загострювати. Донеччани в останній третині поєдинку мали лише кілька невдалих закидань у штрафний, вибиту Кучеренком подачу-удар Антоніо та заблокований постріл Соломона. Колос регулярно огризався контрвипадами по флангах, але нічого цікавого витиснути з них ковалівцям також не вдавалося.

Вже у компенсований час гра була настільки відкритою, що Шахтар почав проводити швидкі контратаки з вриваннями у штрафний ледь не кожної хвилини. В такому режимі гості довго не протримались: на 90+4-й Мораєс відкрився між двома захисниками під передачу Марлосу на вихід віч-на-віч, впевнено перегравши Кучеренка – 2:0. Це був останній гол у зустрічі.

Таким чином, Шахтар набрав 81 очко, залишившись на першій позиції в турнірній таблиці і відірвавшись від найближчого конкурента на 24 залікових бали. Колос, маючи в активі всього 29 пунктів, йде на шостій сходинці.

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають