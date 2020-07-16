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Лех із Бутком обіграв Краковію Дитятьєва – ще один українець не вийшов на поле

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Лех із Бутком обіграв Краковію Дитятьєва – ще один українець не вийшов на поле
Гравці Леха / фото: ФК Лех Познань

Познанський Лех мінімально переміг Краковію в рамках 36-го туру польської Екстракляси. Читайте звіт про матч на сайті Футбол 24.

Чемпіонат Польщі 2019/20, 36-й тур

Краковія – Лех – 1:2

Голи: Чрномаркович, 81, (аг.) – Гютк'єр, 25, Марчвінскі, 73

Лех на правах фаворита захопив ініціативу в матчі та вийшов вперед на 25 хвилині завдяки голу Гютк'єра. По перерві Марчвінскі подвоїв перевагу. В цьому матчі судилося забивати лише представникам Леха, проте Чрномаркович переплутав ворота та забив за Краковію гол престижу. Відзначимо, що на полі повний матч провели українці Богдан Бутко та Олексій Дитятьєв – останній з капітанською пов'язкою. А от Костевич вкотре залишився на лаві для запасних.

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Ця перемога не змінила положення команд – Лех з 63 пунктами відстає на 6 очок від лідера першості Легії, а Краковія з 52 заліковими балами залишилась шостою.

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