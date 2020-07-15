Мілан здобув вольову перемогу над Пармою, Наполі розійшовся миром із Болоньєю, Сампдорія розгромила Кальярі  

У рамках 33-го туру Серії А відбулось кілька матчів. Рахунок та звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 33-й тур

Мілан – Парма – 3:1

Голи: Кессьє, 55, Романьйолі, 59, Чалханоглу, 77 – Куртіч, 44

Болонья – Наполі – 1:1

Голи: Барроу, 81 – Манолас, 7

Сампдорія – Кальярі – 3:0

Голи: Габ'ядіні, 8, Бонаццолі, 41, 54

Сассуоло – Ювентус – початок о 22:45

Удінезе – Лаціо – початок о 22:45

Рома – Верона – початок о 22:45

Лечче – Фіорентина – початок о 22:45

Мілан на Сан-Сіро приймав Парму. Ще до перерви "росонеррі" могли відкривати рахунок. На 21-й хвилині Романьйолі відгукнувся на навіс з кутового і пробив головою, але м'яч влучив у ліву стійку. Трохи згодом, на 22-й, арбітр не зарахував взяття воріт Бонавертурою через офсайд. А під завісу тайму ще й Ібрагімовіч в дотик пробив з меж карного майданчика, однак м'яч пролетів повз ворота. Парма покарала господарів за марнотратство ще у компенсований час. Грассі майстерно віддав під удар Куртічу, який увірвався у штрафний та миттєво пробив у правий нижній кут.

Маліновський як одна з трьох загадок всесвіту – італійські ЗМІ шаленіють від українця, якому підшукали топові клуби

Одразу по перерві "росонеррі" відігрались. На 55-й Кессьє, з дальньої дистанції, шедеврально вистрілив у праву дев'ятку – без шансів для голкіпера. А на 59-й Романьйолі вивів Мілан уперед. Він головою замкнув навіс Чалханоглу з штрафного. Згодом, на 77-й, надії Парми хоча б на нічию зруйнував Чалханоглу, який отримав точну передачу від Бонавентури і низом пробив у нижній лівий кут. Це була перемога.

Наполі на виїзді зустрічався із Болоньєю. Вже на 7-ій хвилині гості відкрили рахунок. Це Манолас у стрибку пробив головою після навісу з кутового. На 22-й неаполітанці мали ще одну можливість забити. Лосано увірвався у штрафний майданчик та завдав потужного удару під поперечину, але голкіпер врятував ворота своєї команди. Господарям у першій половині зустрічі створити небезпечних моментів не вдалось.

У другому таймі ситуація дещо змінилась – Болонья стала більше бити по воротах. На 67-й Паласіо таки зміг забити, але після перегляду VAR на предмет офсайду гол було скасовано. Це не засмутило їх і на 81-й Барроу таки зрівняв рахунок. Він прийняв точну передачу від Соріано, знайшов вільний простір між двома захисниками та пробив у лівий кут. Фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.

Сампдорія зійшлась у поєдинку із Кальярі. Господарі зуміли оформити собі комфортну перевагу ще до кінця першої половини зустрічі. На 7-й хвилині Габ'ядіні, у штрафному майданчику, головою замкнув навіс Янкто. Під завісу тайму перевагу закріпив Бонаццолі. Він з дальньої дистанції завдав майстерного удару низом точнісінько під праву стійку.

У другому таймі Бонаццолі і Янкто повторили свій дует – Янкто здалеку навісив у штрафний, а Бонаццолі у падінні замкнув на дальній стійці – 3:0!. Гравці Кальярі намагались відквитати хоч один гол, але до кінця матчу завдали лише два удари у площину воріт – їх з легкістю взяв голкіпер.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ