toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Збірна України
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Збірна України презентувала новий комплект форми

13:27 - Читать на русском
Збірна України презентувала новий комплект форми
Форма збірної України / УАФ

Компанія Joma створила новий варіант екіпірування, в якому "синьо-жовті" виступатимуть у поточному році починаючи з матчів Ліги націй.

Для домашнього комплекту в якості основного використали жовтий колір, деталі виділено синім. Нова форма створена з врахуванням останніх інновацій: новий дизайн із сублімаційним друком у передній частині футболки, що має темний відтінок, навіяний традиціями української вишивки.

Збірна України напередодні старту Ліги націй планує провести збір у Харкові, – ЗМІ

Основним кольором виїзного комплекту форми, навпаки, буде синій із жовтими деталями. Міцні шви, сітчаста тканина з боків із використанням інноваційної технології DRY MX для контролю вологості тіла, забезпечує гравцям відчуття сухості та комфорту, а також запобігає переохолодженню після тренувань.

Футболки вже є в наявності на сайті Joma.ua та Joma.com.ua. Вартість однієї футболки складає 1450 грн.

Україна дізналася календар матчів Ліги націй і регламент жеребкування відбору ЧС-2022 – важкий шлях та проблеми

blog_ava
Маліновський як одна з трьох загадок всесвіту – італійські ЗМІ шаленіють від українця, якому підшукали топові клуби
13:12
4510
Теги
Головне УАФ Збірна України Футбольна форма Україна Україна
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
28
хв
Інгулець
17:00
Прикарпаття
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук