Збірна України презентувала новий комплект форми

Компанія Joma створила новий варіант екіпірування, в якому "синьо-жовті" виступатимуть у поточному році починаючи з матчів Ліги націй.

Для домашнього комплекту в якості основного використали жовтий колір, деталі виділено синім. Нова форма створена з врахуванням останніх інновацій: новий дизайн із сублімаційним друком у передній частині футболки, що має темний відтінок, навіяний традиціями української вишивки.

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Основним кольором виїзного комплекту форми, навпаки, буде синій із жовтими деталями. Міцні шви, сітчаста тканина з боків із використанням інноваційної технології DRY MX для контролю вологості тіла, забезпечує гравцям відчуття сухості та комфорту, а також запобігає переохолодженню після тренувань.

Футболки вже є в наявності на сайті Joma.ua та Joma.com.ua. Вартість однієї футболки складає 1450 грн.

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