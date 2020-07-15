Манчестер Сіті на класі переграв Борнмут – Зінченко відіграв кілька хвилин, суперник погіршив шанси на місце в еліті

У рамках 36-го туру англійського Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на власному полі здолав Борнмут. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Матч невмотивованих "містян" проти одного з аутсайдерів дивізіону залишав широкий простір для фантазій для любителів інтриги. Однак, серйозний удар по інтересах останніх стався уже в дебюті.

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На 6-й хвилині Сіті отримав право на виконання стандарту поблизу карної зони "вишень", а досвідчений Давід Сілва феноменально закрутив м'яч над стінкою і змусив капітулювати Ремсдейла. А вже за кілька хвилин манкуніанці могли подвоїти власну перевагу, але дальній удар Фернандінью пройшов поруч зі стійкою.

Гол Сілви парадоксально розслабив обидві команди. Підопічні Гвардіоли на тривалий час забули про активний тиск на ворота Борнмута, натомість гості в атаці виглядали занадто безпомічно. Лише в середині тайму "вишні" створили справді небезпечний момент, але Кінг із вигідної позиції промахнувся.

Ще кілька нагод Борнмут створив до перерви. Спочатку небезпечний постріл Станісласа зі штрафного Едерсон перевів у стійку, потім двічі не впорався з хвилюванням Соланке (удар повз ворота, а потім поцілив в оборонця після флангового прострілу), а Кінг пробив над воротами з льоту після навісу з краю поля.

Не забиваєш ти – забивають тобі. Банальну футбольну істину вкотре довів Габріел Жезус. На 40-й хвилині бразилець після пасу Давіда Сілви залишив поза справами оборонця і впевнено переграв кіпера – 2:0!

Старт другої половини гри вийшов спокійнішим за перший тайм. Сіті не надто прагнув іти вперед, а хлопцям Хау досі бракували хисту та відваги до цього. Періодично намагалися додати гостроти ходу поєдинку Стерлінг і Менді, але їхня активність на лівому фланзі зустрічала опір не тільки опонентів, а й, схоже, партнерів.

Зрештою, в одній з небагатьох атак Борнмут навіть забив: Станіслас прорвався до штрафного майданчика й пробив уздовж воріт, а Кінг на дальній стійці підправив м'яч у ворота. Арбітр відразу зафіксував офсайд, а VAR лише підтвердив правоту суддівської бригади. За кілька хвилин гості повторили свій трюк, але Гослінг із вигідної позицїі пробив в Едерсона.

А на 73-й хвилині система Відеоасистент рефері віддала борг Борнмуту, коли Жезус впав у карній зоні після контакту з оборонцем. Арбітр навіть вказав на позначку, проте після перегляду відеоповтору змушений був змінити власне рішення.

За кілька хвилин на полі з'явився і Олександр Зінченко. Українець змінив Менді та отримав 15+ хвилин для того, щоб проявити себе. Уже на 82-й уродженець Радомишля класно прострілив із лівого флангу, та ніхто з його одноклубників до м'яча не встиг. "Містяни" все ще контролювали хід гри, а Борнмут міг лише періодично огризатися. Проте, справді небезпечних моментів було обмаль. Це не завадило гостям забити: Каллум Вілсон втік у прорив на фланзі та відкинув на Брукса – той не схибив.

На більше Борнмут не спромігся – перемога Манчестер Сіті, що погіршила шанси опонента на збереження прописки в еліті. Манкуніанці залишаються 2-ми (75 очок), а "вишні" посідають 18-те місце, відстаючи від рятівної позиції на 3 пункти (Уотфорд тепер має матч у запасі).

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