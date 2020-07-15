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Трансфер Михайліченка в Андерлехт під загрозою – лідер Зорі може зіткнутися з неочікуваними проблемами

12:18 - Читать на русском
Трансфер Михайліченка в Андерлехт під загрозою – лідер Зорі може зіткнутися з неочікуваними проблемами
Богдан Михайліченко / ФК Зоря

Несподівана бюрократична перешкода може стати на заваді футболісту луганського клубу.

Захисник луганської Зорі Богдан Михайліченко, який найближчим часом має перейт в Андерлехт, може зіткнутися з проблемою отриманням робочої візи в Бельгії, повідомляє видання Het Laatste Nieuws.

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Оскільки Україна не є членом Євросоюзу, 23-річному оборонцю буде непросто отримати дозвіл на роботу за кордоном, особливо в нинішній ситуації з пандемією COVID-19. З подібною проблемою вже зіткнувся Генк, який підписав колумбійця Даніела Муньйоса, але поки безуспішно намагається вибити для захисника робочу візу.

До слова, свого часу аналогічну проблему мав інший український футболіст Андрій Тотовицький. Хавбек Шахтаря, виступаючи за Кортрейк на правах оренди, після зимових канікул протягом трьох місяців не міг повернутися у Бельгію через проблеми з робочою візою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андерлехт вже уклав 4-річний контракт із Михайліченком – Зоря отримає за свого футболіста 500 тисяч євро.

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