Невидимі діти і траурні куртки – палестино-чилійська команда влаштувала перфоманс, який доводить до сліз
Чилійський клуб Депортіво Палестіно не забуває про своє коріння.
Перед рядовим матчем чемпіонату Чилі відбувся перфоманс, який обговорює весь світ.
Екс-гравець збірної Палестини загинув внаслідок обстрілу Ізраїлю по Сектору Гази
Гравці Депортіво Палестіно вирішили нагадати про дітей, які загинули внаслідок війни між Палестиною та Ізраїлем у секторі Газа. Футболісти вийшли одні, але тримали руку, наче їх супроводжують діти, як це традиційно буває на матчах. Потім Депортіво Палестіна всією командою скинув на землю куртки траурного чорного кольору.
"Араби" програли Еспаньйолі з рахунком 0:1, але футбол відійшов на другий план. Депортіво Палестіно був заснований 1920 року палестинськими іммігрантами і постійно нагадує про трагедію своєї батьківщини.
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