Чилійський клуб Депортіво Палестіно не забуває про своє коріння.

Перед рядовим матчем чемпіонату Чилі відбувся перфоманс, який обговорює весь світ.

Екс-гравець збірної Палестини загинув внаслідок обстрілу Ізраїлю по Сектору Гази

Гравці Депортіво Палестіно вирішили нагадати про дітей, які загинули внаслідок війни між Палестиною та Ізраїлем у секторі Газа. Футболісти вийшли одні, але тримали руку, наче їх супроводжують діти, як це традиційно буває на матчах. Потім Депортіво Палестіна всією командою скинув на землю куртки траурного чорного кольору.

"Араби" програли Еспаньйолі з рахунком 0:1, але футбол відійшов на другий план. Депортіво Палестіно був заснований 1920 року палестинськими іммігрантами і постійно нагадує про трагедію своєї батьківщини.

Palestino deja caer sus chaquetas en señal de denuncia por las muertes invisibles de los niños en Gaza. Es nuestro deber hacer que todo el mundo los vea.



Más que un equipo, #TodoUnPueblo pic.twitter.com/DBNyZW9ihV — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) May 24, 2024

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