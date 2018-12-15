Головні новини футболу 14 грудня: трансферні плани Динамо, конкурент для Зінченка та старт європейського вікенду

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 14 грудня.

Україна

Київське Динамо відмовилося від придбання форварда Соля через високу трансферну вартість іспанця. Також Буено, Кадар та Піваріч можуть покинути Динамо взимку.

Тим часом Арсенал-Київ розрахувався з гравцями за вересень-жовтень та визначився з планами на зимову перерву, а Циганков, Шапаренко, Мораєс і ще 5 футболістів претендують на звання найкращого гравця грудня в УПЛ.

Крім того, Динамо – лідер першої частини УПЛ-2018/19 за середньою відвідуваністю домашніх матчів. Півзахисник киян Міккел Дуелунд пропустить 2-3 місяці через перелом кісточки.

Єврокубки

Вінгер Манчестер Сіті Лерой Сане став найкращим гравцем 6 туру Ліги чемпіонів, а форвард Барселони Усман Дембеле – автор найкращого гола ігрового дня у ЛЧ.

Півзахисник Шахтаря Тайсон – найкращий гравець турніру за кількістю забігань з м'ячем. Український хавбек Шальке Євген Коноплянка посів друге місце за успішністю дриблінгу в груповому раунді Ліги чемпіонів, значно випередивши Неймара.

Також УЄФА назвав команду тижня, до складу якої потрапив екс-гравець київського Динамо. Через поразку від Яблонця Динамо опустилось за межі топ-20 клубного рейтингу європейських команд.

Інші топ-події

У стартовому матчі 15-го туру німецької Бундесліги Вольфсбург на виїзді переміг Нюрнберг. Хавбек дортмундської Борусії Марко Ройс став найкращим гравцем першості в листопаді.

Англійський Манчестер Сіті планує придбати Зінченку конкурента – захисника Лестера Бена Чілвела. А керманич Ньюкасла Рафа Бенітес став найкращим тренером місяця у Прем'єр-лізі.

В Іспанії Леганес без Андрія Луніна розписав нульову нічию з Сельтою на виїзді. Клопп проти Моурінью, піренейські розбірки в АПЛ, Туринське дербі – прев'ю топ-5 матчів євровікенду.