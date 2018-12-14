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Ройс став найкращим гравцем Бундесліги в листопаді

20:19 33 Читать на русском
Ройс став найкращим гравцем Бундесліги в листопаді
Марко Ройс / соцмережі

Вінгер Борусії Д Марко Ройс став найкращим гравцем Бундесліги минулого місяця.

Бундесліга в своєму офіційному Твіттері оголосила, що Марко Ройс став найкращим гравцем чемпіонату в листопаді.

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Німець грав ключову роль у збереженні лідерства для Дортмунда, забивши 3 голи, а "джмелі" виграли всі 4 матчі цього місяця.

Після 14 турів команда має 36 очок і випереджає найближчого переслідувача на 7 пунктів.

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Теги
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