Ройс став найкращим гравцем Бундесліги в листопаді

Вінгер Борусії Д Марко Ройс став найкращим гравцем Бундесліги минулого місяця.

Бундесліга в своєму офіційному Твіттері оголосила, що Марко Ройс став найкращим гравцем чемпіонату в листопаді.

Монако – Борусія Д – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Німець грав ключову роль у збереженні лідерства для Дортмунда, забивши 3 голи, а "джмелі" виграли всі 4 матчі цього місяця.

Після 14 турів команда має 36 очок і випереджає найближчого переслідувача на 7 пунктів.

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