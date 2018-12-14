Ройс став найкращим гравцем Бундесліги в листопаді

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Ліга Європи: УЄФА назвав команду тижня – у складі екс-гравець ДинамоЛіга Європи — 19:14 715
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Алкоголь, російські пісні та дівчата: як гравці Динамо відірвались після поразки від Яблонця в Лізі ЄвропиЛіга Європи — 17:30 6824
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