Циганков, Шапаренко, Мораєс і ще 5 футболістів претендують на звання найкращого гравця грудня в УПЛ

Українська Прем'єр-ліга відкрила голосування за найкращого футболіста чемпіонату в грудні.

У голосуванні беруть участь переможці номінації "Найкращий гравець туру" в цьому місяці: 17 тур – Кирило Ковалець (Олександрія) і 18 тур – Володимир Адамюк (Львів). А також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж грудневих турів і заслужили потрапити на голосування: Віктор Циганков (Динамо), Артем Громов (Зоря), Жуніор Мораєс (Шахтар), Євген Пасіч (Олімпік), Олександр Бандура (Львів) та Микола Шапаренко (Динамо).

Проголосувати можна на офіційному сайті УПЛ.

Нагадаємо, що найкращим гравцем української Прем'єр-ліги в листопаді став футболіст Карпат Мар'ян Швед.