Циганков, Шапаренко, Мораєс і ще 5 футболістів претендують на звання найкращого гравця грудня в УПЛ

Англія — 16:21 6
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Ярмоленко входить у топ-5 гравців Вест Хема за середньою результативністю, екс-"динамівець" лідирує
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"Динамівці" давно пішли у відпустку". Чому Ліон кращий, ніж Шахтар, а Динамо та Ворскла гучно провалилисяУкраїна — 15:30 1155
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УЄФА покарав Мілан за порушення вимог фінансового фейр-плейЛіга Європи — 15:25 334
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Сане – найкращий гравець 6 туру Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 14:35 252
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Динамо – лідер першої частини УПЛ-2018/19 за середньою відвідуваністю домашніх матчів, Карпати – у топ-5Україна — 13:57 334
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