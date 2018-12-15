Леганес без Луніна розписав нульову нічию з Сельтою

Матч 16-го туру іспанської Прімери між Сельтою та Леганесом у Віго завершився без голів.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 16-й тур

Сельта – Леганес – 0:0

Андрій Лунін на матч із Сельтою залишився у запасі, а у основного голкіпера Леганеса – Івана Куельяра – в першому таймі роботи майже не було. За цю половину зустрічі вболівальники побачили лише один удар у площину – та й той належав гравцю Леганеса Юсефу Ен-Несірі й був дуже слабким. Загалом же Сельта діяла активніше, хоча реально гольовий момент господарям вдалося створити лише на 12-й хвилині, коли Максі Гомес з центру карного майданчика пробив повз праву штангу.

У другому таймі Сельта збільшила свою перевагу, однак по моментах все продовжувало виглядати бідно. На 48-й хвилині Ен-Несірі взагалі міг вивести Леганес уперед, але переграти Рубена Бланко у ближньому бою мароканський форвард не зміг. Господарі притиснули суперника лише в останні 15 хвилин, але зусилля виявились марними: Яго Аспас двічі пробивав у площину, Фран Бельтран ударом на виконання з лінії штрафного лише трохи не влучив у дальній кут, а потужний постріл Браїса Мендеса витягнув Куельяр. Зрештою, матч так і завершився без голів.

Таким чином, Сельта набрала 22 очки та втратила шанс застрибнути у зону Ліги Європи, піднявшись лише на восьму позицію в турнірній таблиці. Леганес з 18 заліковими балами залишився на шістнадцятому місці.