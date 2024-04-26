Головний тренер Баварії Томас Тухель отримав грандіозну підтримку від вболівальників на фоні успіху в Лізі чемпіонів.

Вболівальники Баварії створили петицію з вимогою до клубу – зберегти Тухеля на наступний сезон. Зібрати вдалося вже близько 12 тисяч підписів.

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"Попри негатив у медіа та травми, Тухель вивів команду у півфінал Ліги чемпіонів. Зі всією повагою до Емері та Рангніка ці тренери не варті його нігтя.

У наступному сезоні фінал ЛЧ прийме Мюнхен, тому для Баварії буде за щастя мати такого тренера, який вже виграв турнір з Челсі та вийшов у фінал з ПСЖ.

Ми як фанати Баварії вважаємо, що Томаса Тухеля потрібно втримати. Ми хочемо тільки його й нікого іншого", – йдеться в петиції.

Баварія вперше за 11 років втратила титул Бундесліги та завчасно повідомила про звільнення тренера в кінці сезону. На місце Тухеля клуб хотів запросити Хабі Алонсо та Юліана Нагельсманна, але обидва фахівці відмовили. Тепер фаворитом на посаду вважається Ральф Рангнік.