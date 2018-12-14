Клубний рейтинг УЄФА: Динамо опустилось за межі топ-20

Динамо втратило позиції в клубному рейтингу УЄФА. Кияни опустились на одну позицію та тепер посідають 21 місце.

Динамо програло Яблонцю в матчі 6 туру Ліги Європи, проте вийшло в 1/16 фіналу з першого місця групи. Після цієї поразки київський клуб втратив одну позицію в рейтингу УЄФА. Тепер Динамо посідає 21 місце, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Українську команду обійшов Шальке Євгена Коноплянки. Нагадаємо, в матчі 6 туру Ліги чемпіонів гельзенкірхенці на останніх хвилинах вирвали перемогу в Локомотива. Німецький куб продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів.

Шахтар ділить 12-13 місця з Ромою. Обидва наші гранди продовжать боротьбу в Лізі Європи, жеребкування 1/16 фіналу якої пройде 17 грудня.

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