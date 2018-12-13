Буено, Кадар та Піваріч можуть покинути Динамо, – ТК Футбол

Одразу троє гравців можуть покинути київське Динамо. Мова йде про Вітора Буено, Тамаша Кадара та Йосіпа Піваріча.

Бразильський хавбек Вітор Буено може піти з Динамо вже взимку. У Києві незадоволені грою півзахисника та не розраховують на нього. Про це повідомили у програмі "Шлях до Баку" на "телеканалі Футбол 1".

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Вітор Буено приєднався до Динамо влітку цього року на правах оренди, ставши частиною угоди щодо трансферу Дерліса Гонсалеса в Сантос. Контракт бразильця чинний до літа 2020 року.

Крім того, як зазначили в ефірі телеканалу, Динамо можуть покинути Йосіп Піваріч та Тамаш Кадар. Останній – лише у випадку надходження достойної пропозиції.

Нагадаємо, Динамо програло Яблонцю в матчі 6 туру Ліги Європи 2018/19, проте вийшло у плей-офф з першого місця.

Динамо програло вдома Яблонцю в останньому турі Ліги Європи