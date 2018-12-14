Динамо – лідер першої частини УПЛ-2018/19 за середньою відвідуваністю домашніх матчів, Карпати – у топ-5

Київський клуб збирав найбільше глядачів в осінній частині сезону української Прем'єр-ліги-2018/19.
Динамо є лідером за відвідуваністю домашніх матчів УПЛ у поточному сезоні. В середньому на ігри "біло-синіх" у внутрішньому чемпіонаті приходять 13678 вболівальників, повідомляє офіційний сайт клубу.
Станом на 18 тур топ-5 виглядає так:
1. Динамо – 13678 глядачів
2. Шахтар – 6691
3. Чорноморець – 5060
4. Карпати – 3836
5. Львів – 3827
Динамо також має третій приріст середньої аудиторії домашніх матчів у порівнянні з минулим чемпіонатом (+40%). Сезон-2017/2018 в УПЛ став найгіршим за відвідуваністю за всю історію, додає прес-служба киян.
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Лише 7 матчів за 18 турів (108 ігор) зібрали понад 10 тисяч уболівальників на трибунах:
3 серпня. Динамо – Шахтар (46475 глядачів)
3 листопада. Шахтар – Динамо (17125)
25 серпня. Чорноморець – Динамо (13272)
18 серпня. Динамо – Олександрія (11635)
2 вересня. Динамо – Карпати (10700)
23 вересня. Динамо – Десна (10318)
28 липня. Львів – Динамо (10150)
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