Динамо – лідер першої частини УПЛ-2018/19 за середньою відвідуваністю домашніх матчів, Карпати – у топ-5

Київський клуб збирав найбільше глядачів в осінній частині сезону української Прем'єр-ліги-2018/19.

Динамо є лідером за відвідуваністю домашніх матчів УПЛ у поточному сезоні. В середньому на ігри "біло-синіх" у внутрішньому чемпіонаті приходять 13678 вболівальників, повідомляє офіційний сайт клубу.

Станом на 18 тур топ-5 виглядає так:

1. Динамо – 13678 глядачів

2. Шахтар – 6691

3. Чорноморець – 5060

4. Карпати – 3836

5. Львів – 3827

Динамо також має третій приріст середньої аудиторії домашніх матчів у порівнянні з минулим чемпіонатом (+40%). Сезон-2017/2018 в УПЛ став найгіршим за відвідуваністю за всю історію, додає прес-служба киян.

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Лише 7 матчів за 18 турів (108 ігор) зібрали понад 10 тисяч уболівальників на трибунах:

3 серпня. Динамо – Шахтар (46475 глядачів)

3 листопада. Шахтар – Динамо (17125)

25 серпня. Чорноморець – Динамо (13272)

18 серпня. Динамо – Олександрія (11635)

2 вересня. Динамо – Карпати (10700)

23 вересня. Динамо – Десна (10318)

28 липня. Львів – Динамо (10150)

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