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Динамо відмовилося від придбання форварда Соля – відома причина

11:06 1883 Читать на русском
Динамо відмовилося від придбання форварда Соля – відома причина
Фран Соль / Getty Images

Іспанський форвард Віллем ІІ Фран Соль не стане гравцем віце-чемпіонів України.

Динамо згорнуло переговори з Віллем II щодо іспанського нападника Франа Соля, якого сватали в київський клуб. Причина в тому, що голландці оцінили трансфер в 10 мільйонів євро, хоча спершу була мова про зовсім іншу суму, повідомляє журналіст Кирило Крижановський.

За інформацією джерела, кияни у пошуках центрфорварда вже перемкнулися на інших кандидатів. Нагадаємо, що влітку Динамо хотіло орендувати Соля, однак оформити трансфер не зуміло. На початку грудня знову з'явилася інформація про інтерес "біло-синіх" до вихованця Реала.

У цьому сезоні Ередивізі Соль забив 12 голів за Віллем ІІ – половина всіх м'ячів команди в чемпіонаті за 15 турів.

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Теги
Динамо Динамо Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Фран Соль Фран Соль
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