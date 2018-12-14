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Ліга Європи: УЄФА назвав команду тижня – у складі екс-гравець Динамо

19:14 252 Читать на русском
Ліга Європи: УЄФА назвав команду тижня – у складі екс-гравець Динамо
Александар Драговіч / фото із соцмереж

УЄФА оприлюднив символічну збірну 6-го туру групового етапу Ліги Європи.

До команди потрапили:

Воротар: Андрес Фернандес (Вільяреал).

Захисники: Александар Драговіч (Байєр), Джозеф Айду (Генк), Лоїк Него, Оттіло Фіоло (обидва – Віді).

"Динамівці" давно пішли у відпустку". Чому Ліон кращий, ніж Шахтар, а Динамо та Ворскла гучно провалилися

Півзахисники: Ісмаїла Сарр (Ренн), Ігор Стасевіч (БАТЕ), Домінік Кор (Байєр), Сандер Берге (Генк).

Нападники: Лукас Аларіо (Байєр), Зіньо Гано (Генк).

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