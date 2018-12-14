Бенітес – найкращий тренер місяця в АПЛ

АПЛ оголосила ім'я найкращого тренера за підсумками листопада. Ним став наставник Ньюкасла Рафаель Бенітес.

Керманич Ньюкасла Рафаель Бенітес визнаний найкращим тренером АПЛ у листопаді, повідомляє офіційний Twitter Прем'єр-ліги.

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Під керівництвом іспанця "сороки" в чемпіонаті Англії протягом листопада провели 3 матчі та у всіх здобули перемогу. Після 16 турів Ньюкасл посідає 15 місце в АПЛ, набравши 13 очок.

58-річний Бенітес очолює Ньюкасл з 2016 року. Цікаво, що в сезоні 2016/17 іспанець не зміг врятувати команду від вильоту в Чемпіоншип, проте повернув Ньюкасл в елітний дивізіон з першої ж спроби.

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