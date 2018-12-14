Тайсон – найкращий гравець Ліги чемпіонів за кількістю забігань з м'ячем

Капітан Шахтаря Тайсон став найкращим гравцем групового турніру Ліги чемпіонів за кількістю забігань з м'ячем.

Атакувальний хавбек Шахтаря Тайсон – найкращий футболіст групового турніру Ліги чемпіонів 2018/19 за цікавим показником.

30-річний бразилець здійснив найбільше забігань з м'ячем, повідомляє Football.ua, посилаючись на дані WyScout. У 5 зіграних матчах в активі Тайсона 38 забігань з м'ячем. До слова, у груповому турнірі ЛЧ 2018/19 Тайсон забив 2 голи та віддав один асист.

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Друге місце у Неймара (28 забігань), трійку замкнули Рахім Стерлінг та Філіппе Коутінью (у обох по 24 забігання).

Нагадаємо, Шахтар не зміг кваліфікуватись в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та потрапив у список несіяних команд 1/16 фіналу Ліги Європи. Жеребкування пройде 17 грудня.

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