Арсенал-Київ розрахувався з гравцями за вересень-жовтень та визначився з планами на зимову перерву

Футбольний клуб Арсенал-Київ виплатив гравцям борги по зарплаті за вересень і жовтень, до Нового року футболісти мають отримати гроші за листопад і, можливо, навіть наперед за грудень.

"До Нового року закриємо питання за листопад. Зарплата у нас до 10-го числа кожного місяця. За грудень буде або після Нового року, або навіть до, подивимося", – розповів Футбол 24 директор клубу Олександр Москаленко.

"Я обманювати не хочу, гравцям Арсенала-Київ поки не виплатили нічого", – Грозний

Москаленко також повідомив, що відбулася зустріч з футболістами. Було прийняте рішення з деякими виконавцями попрощатися, про що повідомлять згодом.

З головним тренером В'ячеславом Грозним керівництво клубу ще не зустрілося, це відбудеться в найближчі дні. 10 січня команда збереться після свят в Києві, а 15 січня вирушить на збір до Туреччини.

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