Коноплянка посів друге місце за успішністю дриблінгу в груповому раунді Ліги чемпіонів, значно випередивши Неймара

Півзахисник Шальке та збірної України Євген Коноплянка опинився на другому місці за відсотком успішних обіграшів в груповому раунді Ліги чемпіонів.

За даними WyScout, Коноплянка в п'яти матчах групового етапу ЛЧ здійснив 49 спроб дриблінгу, з яких 83% виявилися успішними.

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На першому місці рейтингу за часткою вдалих обіграшів один в один опинився Ірвінг Лосано з ПСВ. Мексиканець 47 раз йшов в обіграш, який в 89% випадків був успішним. До трійки також потрапив Маттео Політано з Інтера. Вінгер "нерадзуррі" намагався 53 рази обіграти суперника і 75% його спроб були вдалими.

Найбільше спроб дриблінку здійснив форвард ПСЖ Неймар – 88. Однак відсоток їх успішності у бразильця складає всього 68%.

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