Дуелунд пропустить 2-3 місяці через перелом

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд розповів про серйозність своєї травми, отриманої в матчі Ліги Європи проти Яблонця (0:1).

"Хочу подякувати всім, хто мені написав. Я справді відчуваю любов з Києва, а також з дому.

Моя кісточка зломана. Очікується, що на відновлення піде 2-3 місяці – це хороші новини для мене. Я повернуся сильнішим", – повідомив Міккел Дуелунд в Instagram.

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Данський хавбек у матчі з Яблонцем вийшов на заміну в другому таймі, а менш ніж через 10 хвилин отримав серйозну травму, пробиваючи по воротах. Дуелунд не зумів своїми силами покинути поле – його вивезли стюарди.

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