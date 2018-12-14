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Дуелунд пропустить 2-3 місяці через перелом

13:32 847 Читать на русском
Дуелунд пропустить 2-3 місяці через перелом
Міккел Дуелунд / Динамо

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд розповів про серйозність своєї травми, отриманої в матчі Ліги Європи проти Яблонця (0:1).

"Хочу подякувати всім, хто мені написав. Я справді відчуваю любов з Києва, а також з дому.

Моя кісточка зломана. Очікується, що на відновлення піде 2-3 місяці – це хороші новини для мене. Я повернуся сильнішим", – повідомив Міккел Дуелунд в Instagram.

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Данський хавбек у матчі з Яблонцем вийшов на заміну в другому таймі, а менш ніж через 10 хвилин отримав серйозну травму, пробиваючи по воротах. Дуелунд не зумів своїми силами покинути поле – його вивезли стюарди.

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Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 1
Яблонец
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