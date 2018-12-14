Клопп проти Моурінью, піренейські розбірки в АПЛ, Туринське дербі: топ-5 матчів євровікенду

Розбірки іспанця Хосепа Гвардіоли та португальця Марку Сілви, перша зустріч Кріштіану Роналду в дербі з Торіно, дуель Юргена Клоппа та Жозе Моурінью у Північно-західному дербі, протистояння Леванте та Барселони та кривдника Шахтаря Ліона з Монако в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Манчестер Сіті – Евертон

15 грудня, 14:30. Манчестер, Етіхад Стедіум

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Ігровий день на Туманному Альбіоні стартує дуеллю двох фахівців із Піренейського півострова – Хосепа Гвардіоли та Марку Сілви. У попередньому турі їхні команди – Манчестер Сіті та Евертон відповідно втратили очки, хоча й грали проти суперників із різних вагових категорій. "Містяни", володіючи перевагою і маючи безліч моментів у першому таймі, примудрилися програти Челсі й втратили лідерство в чемпіонаті. Натомість "іриски" вирвали нічию у двобої з Уотфордом і продовжують іти відразу за грандами англійської топ-6.

Поєдинок має стати цікавим видовищем для тих, хто любить відкритий, атакувальний футбол із великою кількістю передач і вишуканими комбінаціями. Іспанець Гвардіола на чолі Сіті довів цей стиль ледь не до досконалості, а от португалець Сілва лише на старті роботи з Евертоном, яка вже обіцяє бути плідною для обох сторін. Та поки все, що мерсисайдці можуть протиставити манкуніанцям – це організована гра в обороні, трепетне ставлення до власних моментів і трохи фарту.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Торіно – Ювентус

15 грудня, 21:30. Турин, Стадіо Олімпіко

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Дербі делла Моле чи, простіше кажучи, Туринське дербі – центральний поєдинок 16-го туру італійської першості. Нинішній сезон напрочуд вдало складається для обох колективів: Юве традиційно захопив лідерство в Серії А та вже має 8-очкову перевагу над конкурентами, а Торо несподівано йде шостим і всерйоз претендує не тільки на вихід до Ліги Європи, а й (поки) – на місце в Лізі чемпіонів.

Попри те, що наразі останній трофей Торіно здобув 25 років тому, перевагу Ювентуса в протистоянні з "биками" складно назвати тотальною – 103 перемоги у всіх турнірах проти 73-х. "Стара синьйора" у цьому чемпіонаті ще не програвала, а от їхні опоненти з Торіно є однією з наймиролюбніших команд першості (7 нічиїх). Цілком імовірно, що і в прийдешньому поєдинку підопічні Вальтера Маццаррі спробують вигризти в Роналду та Ко один заліковий пункт.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед

16 грудня, 18:00. Ліверпуль, Енфілд

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Північно-західне дербі – найпринциповіше англійське протистояння впродовж десятиліть. МЮ часів сера Алекса Фергюсона мав за мету перевершити Ліверпуль за кількістю чемпіонських титулів. Зрештою, його "пташенятам" це вдалося. Натомість прихід Юргена Клоппа на посаду керманича мерсисайдців мав би рано чи пізно перервати чорну смугу Ліверпуля, який не може стати чемпіоном після 1990 року.

Минулого вікенду "червоні" вибилися в одноосібні лідери АПЛ, а в мідвік оформили путівку до плей-офф Ліги чемпіонів. Отже, прийшов підходящий період, щоб закріпити лідерство в чемпіонаті. Юнайтед продовжує лихоманити: після розгрому кризового Фулхема (4:1) команда Жозе Моурінью напіврезервним складом не впоралася з Валенсією у ЛЧ (1:2). Але в будь-якій ігровій формі МЮ здатен налаштуватися і в одному матчі на рівних протистояти топ-суперникам. Тим більше, що Ліверпуль востаннє перемагав манкуніаців у чемпіонаті ще навесні 2014-го.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Леванте – Барселона

16 грудня, 21:45. Валенсія, Сьюдад де Валенсія

Телетрансляція на території України не запланована, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Поєдинок шостої і першої команди Ла Ліги обіцяє глядачам багато забитих м'ячів. Барселона лідирує у Прімері за кількістю голів у ворота суперників, а Леванте – ділить третю сходинку із Севільєю за тим же показником. Але, на відміну від "блаугранас", Леванте має серйозніші проблеми з обороною власних воріт. Підопічні Пако Лопеса тільки в минулому турі пропустили 4 м'ячі у феєричному матчі з Ейбаром (4:4).

Посеред тижня Барса допомогла Тоттенхему вийти в плей-офф ЛЧ, надавши відпочинок більшості гравців основи. Це погана новина для Леванте, адже на газон Сьюдад де Валенсії вийдуть свіжі лідери каталонців. Пауза до лютого в єврокубках є хорошою нагодою для грандів сяк-так вирішити свої справи у внутрішніх турнірах. Барселона – не виняток, тому ледь не кожен другий суперник команди Вальверде ризикує отримати у власні ворота цілу торбу голів.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Ліон – Монако

16 грудня, 22:00. Ліон, Люм'єр

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Гранди французького футболу з'ясують взаємини на ліонському Люм'єрі в неділю. Ліон витратив чимало емоцій у Києві, де вирвав путівку до 1/8 фіналу ЛЧ у донецького Шахтаря. Це шанс для Монако, який навіть після приходу Тьєррі Анрі, ніяк не може вибратися із зони вильоту. Останні три поєдинки в Лізі 1 монегаски можуть занести собі до активу (2 перемоги та мінімальна поразка від Монпельє, що бореться за єврокубки), тому господарям доведеться докласти зусили, щоб переграти гостей із карликового князівства.

Після успіху в єврокубках Ліон повинен виконувати домашнє завдання. Наразі підопічні Бруно Женезіо йдуть четвертими в чемпіонаті, але до другого місця, що дає пряму путівку в груповий етапі Ліги чемпіонів, лише 3 бали. Календар "ткачів" – середньої важкості, але після подвигів у єврокубках уболівальники очікують перемог у кожному наступну поєдинку своїх улюбленців.

Прогноз "Футбол 24": 1:1