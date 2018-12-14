Манчестер Сіті планує придбати Зінченку конкурента – він коштує 50 млн фунтів і грає за збірну Англії

Лівий захисник Лестера Бен Чілвел потрапив у сферу інтересів чинного чемпіона Англії. Манчестер Сіті хоче найближчого трансферного вікна закрити ним позицію, на якій виступає Зінченко.

Манчестер Сіті готує приголомшливий трансфер – "містяни" вже в січні планують підсилити лівий фланг оборони гравцем збірної Англії Беном Чілвелом, якого оцінюють в 50 мільйонів фунтів, повідомляє Mirror.

Чілвел у жовтні підписав новий контракт з Лестером до 2024 року, за яким отримав суттєве підвищення зарплатні – отримує 110 тисяч фунтів у тиждень. Однак це не завадило Манчестер Сіті включити його в список пріоритетних зимових придбань.

Хосепу Гвардіолі набридли постійні травми та несерйозне ставлення до професії від Бенжамена Менді – француза хочуть продати. Ну а Фабіан Делф і Олександр Зінченко не вражають на лівому фланзі захисту.

21-річний Чілвел вважається одним з найкращих англійських фулбеків на сьогодні. У 2018 році він регулярно почав грати за національну збірну, а в Лестері забронював місце в основі ще в минулому сезоні. У поточній АПЛ Чілвел провів за "лисів" всі 16 матчів.

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