Дембеле – автор найкращого гола 6 туру Ліги чемпіонів

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Алкоголь, російські пісні та дівчата: як гравці Динамо відірвались після поразки від Яблонця в Лізі Європи
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Ярмоленко входить у топ-5 гравців Вест Хема за середньою результативністю, екс-"динамівець" лідируєАнглія — 16:21 841
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"Динамівці" давно пішли у відпустку". Чому Ліон кращий, ніж Шахтар, а Динамо та Ворскла гучно провалилисяУкраїна — 15:30 1943
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