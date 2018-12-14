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Дембеле – автор найкращого гола 6 туру Ліги чемпіонів

17:10 765 Читать на русском
Дембеле – автор найкращого гола 6 туру Ліги чемпіонів
Усман Дембеле в матчі проти Тоттенхема / фото: Marca

Атакувальний півзахисник Барселони Усман Дембеле забив найкрасивіший гол тижня у Лізі чемпіонів 2018/19.

УЄФА назвав автора найкрасивішого гола 6 туру Ліги чемпіонів. Ним став вінгер Барселони Усман Дембеле, інформує офіційний сайт УЄФА.

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На 7-й хвилині поєдинку Барселона – Тоттенхем француз підхопив м'яч у центрі поля, увійшов у штрафний майданчик, розібрався із двома опонентами та переграв Уго Льоріса.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Обидві команди вийшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Жеребкування цієї стадії пройде 17 грудня.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга чемпіонів6 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Тоттенхем: Вівторок 11 грудня 2018

Барселона
Матч завершено
1 : 1
Тоттенхем
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Барселона Барселона Усман Дембеле Усман Дембеле Відеоновини Ліга чемпіонів Красиві голи Найкращі голи Барселона - Тоттенхем
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