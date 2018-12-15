Вольфсбург на виїзді переміг Нюрнберг

Вольфсбург завдяки голам Даніеля Гінчека та Йосіпа Брекало здобув впевнену перемогу над Нюрнбергом у матчі-відкритті 15-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 15-й тур

Нюрнберг – Вольфсбург – 0:2

Голи: Гінчек, 59, Брекало, 90+4

Перший тайм пройшов досить рівно. Обидві команди демонстрували дещо закритий футбол та мали по одному реальному моменту відзначитись: на 11-й хвилині удар Даніеля Гінчека після прострілу з флангу парирував голкіпер, а на 41-й Ондржей Петрак пробив з краю карного майданчика над поперечиною. Крім того, кілька невдалих пострілів зробили Максіміліан Арнольд, Матеус Паррейра та Сімон Райн.

На старті другого тайму Нюрнберг мав шанс вийти уперед після того, як Вура обіграв захисника Вольфсбурга та потужно пробив з близької дистанції, але м'яч пролетів поруч з каркасом воріт. "Вовки" були більш точними: на 58-й хвилині Ваутер Вегорст влучив у штангу, а на 59-й Гінчек пройшов до лінії штрафного, хитнув одразу двох опікунів та легенько покотив м'яч точнісінько у нижній правий кут – 0:1. Гості створили ще кілька напівмоментів, але близькими до голу більше не були, в той час як Нюрнберг зміг закотити м'яч у сітку зусиллями Адама Зрелака. Втім, його гол на 83-й хвилині арбітри скасували через офсайд. На 90+4-й хвилині точний постріл Йосіпа Брекало встановив остаточний рахунок – 0:2.

Таким чином, "вовки" набрали 22 очки та піднялись на восьме місце у турнірній таблиці. Нюрнберг з 11 заліковими пунктами продовжив знаходитись над зоною вильоту.