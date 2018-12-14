Сане – найкращий гравець 6 туру Ліги чемпіонів

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане став найкращим гравцем заключного туру групового турніру Ліги чемпіонів 2018/19.
УЄФА назвав найкращого футболіста 6 туру Ліги чемпіонів. Ним став атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане, інформує офіційний сайт УЄФА.
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Німецький хавбек своїм дублем приніс Манчестер Сіті вольову перемогу над Хоффенхаймом. У голосуванні 22-річний Сане випередив Неймара, Ендрю Робертсона та Гійома Оаро.
До слова, жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19 пройде у понеділок 17 грудня.