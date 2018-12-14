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Сане – найкращий гравець 6 туру Ліги чемпіонів

14:35 250 Читать на русском
Сане – найкращий гравець 6 туру Ліги чемпіонів
Лерой Сане (зліва) / фото: ФК Манчестер Сіті

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане став найкращим гравцем заключного туру групового турніру Ліги чемпіонів 2018/19.

УЄФА назвав найкращого футболіста 6 туру Ліги чемпіонів. Ним став атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Німецький хавбек своїм дублем приніс Манчестер Сіті вольову перемогу над Хоффенхаймом. У голосуванні 22-річний Сане випередив Неймара, Ендрю Робертсона та Гійома Оаро.

До слова, жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19 пройде у понеділок 17 грудня.

Ліга чемпіонів6 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Хоффенхайм: Середа 12 грудня 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
2 : 1
Хоффенхайм
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Теги
Ліга чемпіонів Головне Манчестер Сіті Манчестер Сіті УЄФА Лерой Сане Лерой Сане Манчестер Сіті - Хоффенхайм
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