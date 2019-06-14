Головні новини футболу 13 червня: УЄФА відкрив справу проти України, Реал представив Азара

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 13 червня.

Україна

УЄФА відкрив справу проти України за мотивами розгрому сербів. Ісмаїл Ельфатх розсудить фінал чемпіонату світу між Україною U-20 і їхніми ровесниками з Південної Кореї.

Стали відомі дата та місце проведення матчу за Суперкубок між Шахтарем і Динамо. Тим часом телеканали "Футбол 1/2" запропонували УПЛ 450 мільйонів гривень за телеправа на 3 роки.

Рінат Ахметов назвав суму, за яку Шахтар відпустив Фонсеку в Рому. Валерій Бондаренко може перейти у Віторію Гімараєш, звідки прийшов Каштру.

Презентація Едена Азара

Спочатку новачок мадридців успішно пройшов медогляд перед офіційною презентацією. Потім Еден Азар був представлений у футболці Реала – більше фанів на Бернабеу зібрав лише Роналду.

Флорентіно Перес прокоментував придбання бельгійця. Сам новачок теж поділився думками щодо омріяного переходу в Реал.

На фоні цього трансферу Реал назвав Наполі ціну за Хамеса, а також не буде утримувати Асенсіо від переходу в інший клуб.

Інші топ-події

Роман Зозуля з Альбасете у першому матчі півфіналу плей-офф за вихід у Ла Лігу поступився Мальорці. Тим часом Руслан Маліновський зацікавив два клуби Серії А – українець відхилив останню пропозицію Генка.

Наставник збірної Сербії Младен Крстаїч звільнений після розгромної поразки від України. Натомість Челсі розглядає Рангніка на посаду головного тренера – фахівець мріє попрацювати в АПЛ.

Массіміліано Аллегрі заявив, що бере відпустку на один рік. А туринський Ювентус розпочав перемовини з Манчестер Юнайтед щодо Поля Погба.